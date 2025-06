Napoli, Lukaku cambia numero: il belga saluta la 11. Cosa ha scelto

Con 14 gol segnati e ben 10 assist forniti ai compagni, Lukaku si è dimostrato non solo un finalizzatore letale, ma anche un prezioso uomo squadra, capace di mettersi al servizio del gruppo. La sua esperienza, unita a una ritrovata condizione fisica e a una forte motivazione personale, ha fatto la differenza nei momenti decisivi della stagione.

Lukaku cambia numero, ecco quale indosserà la prossima stagione

Ma le novità non finiscono qui. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il numero 11 del Napoli è pronto a cambiare volto anche simbolicamente: Lukaku sarebbe pronto a indossare la maglia numero 9, tradizionalmente riservata ai grandi bomber. Un numero che presto sarà lasciato libero da Victor Osimhen, ormai destinato a lasciare Napoli in via definitiva dopo stagioni da protagonista.

Dopo aver preso al volo la numero 11 nell’estate scorsa – quasi come una scelta di ripiego – il 32enne belga è ora pronto ad assumere un ruolo sempre più centrale anche nello spogliatoio. Il passaggio alla maglia numero 9 rappresenterebbe, oltre che un cambio di numero, anche un segnale chiaro: Lukaku vuole essere il punto di riferimento offensivo del nuovo Napoli.