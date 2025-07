ULTIM’ORA/ La Gazzetta annuncia: “Napoli-Lang, è fatta. L’olandese in Italia settimana prossima”

Il Napoli ha chiuso il colpo: Noa Lang sarà un nuovo giocatore azzurro. L’accordo con il PSV è definito sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 2030 a 2,5 milioni a stagione. Un investimento importante, quello del club partenopeo, che dimostra la volontà di rinnovarsi puntando su profili di qualità e con prospettiva internazionale.

Noa Lang è azzurro, settimana prossima le visite e firma

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lang ha fatto di tutto per vestire l’azzurro: ha persino accettato di rinunciare a una parte del suo stipendio per accelerare la chiusura dell’affare. Un gesto non scontato, che testimonia quanto l’olandese abbia voluto fortemente il trasferimento a Napoli. Già a gennaio aveva manifestato apertamente il desiderio di lasciare il PSV, chiedendo la cessione proprio per approdare in Campania. Allora, però, il club olandese aveva fatto muro: c’era da vincere l’Eredivisie e Lang, simbolo della squadra con la maglia numero 10, era ritenuto imprescindibile.

Ora, sei mesi dopo, il trasferimento si è concretizzato. Il giocatore sosterrà le visite mediche all’inizio della prossima settimana, subito dopo il suo arrivo in Italia. Poi la firma sul contratto e la partenza immediata per Dimaro, dove raggiungerà Antonio Conte e i nuovi compagni per iniziare il ritiro estivo.

Lang, classe 1999, è reduce da una stagione da protagonista: 14 gol con il PSV, secondo titolo consecutivo in Olanda, e la consapevolezza di essere ormai pronto per un campionato più competitivo. A Napoli arriva con un’eredità pesante: quella di Kvicha Kvaratskhelia, sempre più vicino all’addio. Ma l’olandese non si tira indietro e ha già fatto sapere di non vedere l’ora di cominciare a lavorare con Conte.