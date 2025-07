Nuova avventura per Okafor, dopo lo scudetto va all’estero. Ecco dove firmerà

Le ultime da casa Napoli in vista della sfida di domenica sera contro il Milan, preoccupano le condizioni di Okafor

Il futuro di Noah Okafor potrebbe parlare turco. Dopo il prestito al Napoli, l’attaccante svizzero è destinato a lasciare il Milan, e attorno al suo nome si sta accendendo un duello di mercato tra due big della Süper Lig. Oltre al già noto interesse del Besiktas, nelle ultime ore anche il Fenerbahce di José Mourinho si è inserito nella corsa per il classe 2000.

Okafor verso la Turchia, lo svizzero pronto a salutare il Milan

Come riportato da Sportmediaset, il club di Istanbul avrebbe chiesto informazioni ai rossoneri per valutare la fattibilità dell’operazione. Il Milan ha aperto alla cessione a titolo definitivo, fissando il prezzo tra i 10 e i 12 milioni di euro. Chiusura netta, invece, a un nuovo prestito.

Okafor ha avuto una carriera in continua evoluzione, mostrando una notevole versatilità offensiva e un buon fiuto del gol. Cresciuto nel Basilea, ha totalizzato 52 presenze e 7 reti tra il 2018 e il 2020 prima di trasferirsi al Red Bull Salisburgo. In Austria si è affermato con 110 presenze e 34 gol, imponendosi anche in campo europeo.

Il Milan, che lo aveva prelevato nel 2023 proprio dal Salisburgo, non lo considera centrale nel progetto tecnico e valuta concretamente l’addio, ma solo a titolo definitivo. Fenerbahce e Besiktas restano alla finestra, pronte a contendersi un attaccante che, a 24 anni, cerca una nuova occasione per rilanciarsi da protagonista.