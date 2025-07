Napoli, due centrocampisti in uscita: di chi si tratta e la formula delle cessioni

l mercato del Napoli comincia a prendere forma anche in uscita, in particolare a centrocampo. A fare chiarezza sulla situazione è stato Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte dedicato alle vicende del club partenopeo.

Folorunsho e Cajuste pronti a salutare il Napoli

Secondo Marchetti, il Napoli ha le idee abbastanza chiare su alcuni profili in rosa: in particolare, Jens Cajuste e Michael Folorunsho sono destinati a lasciare la squadra nel corso di questa sessione estiva. Le due cessioni sarebbero già state messe in preventivo dalla dirigenza azzurra, che valuterà nelle prossime settimane le modalità di uscita, ancora da definire: si ragiona su possibili prestiti, cessioni a titolo definitivo o formule miste.

“Sono due cessioni previste: entrambi andranno via, c’è soltanto da capire con quale formula”, ha dichiarato Marchetti, sottolineando come il Napoli, al momento, non senta l’urgenza di intervenire nuovamente a centrocampo.

Infatti, la permanenza di Frank Anguissa, uno dei pilastri del reparto, garantisce una solida base su cui costruire il centrocampo della prossima stagione. Per questo eventuali nuovi innesti saranno valutati solo nelle fasi finali del mercato, nel caso si presentino opportunità favorevoli.