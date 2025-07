Svolta Osimhen, Gazzetta annuncia la mossa a sorpresa di De Laurentiis. Di cosa si tratta

Possibile svolta nel futuro di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, ormai sempre più vicino al Galatasaray, ha già dato la sua disponibilità a vestire nuovamente la maglia del club turco, rifiutando proposte ben più ricche – come quella da 160 milioni netti in 4 anni dell’Al-Hilal – per restare in Europa e giocare ancora la Champions League. Ma ora, a cambiare gli equilibri, è un segnale chiaro che arriva da Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis studia la mossa per liberare Osimhen dal Napoli

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli non intende fare sconti sui 75 milioni di euro previsti dalla clausola valida per l’estero, ma ha aperto a una possibile dilazione del pagamento. Una concessione che può davvero sbloccare la trattativa.

“Il biglietto della lotteria è nelle mani di De Laurentiis”, scrive La Gazzetta, sottolineando come il presidente azzurro sia pronto a chiudere solo dopo il riconoscimento dell’intera clausola. I 60 milioni offerti dal Galatasaray finora non bastano, ma quei 15 milioni di distanza potrebbero non essere più un ostacolo insormontabile, soprattutto alla luce della disponibilità del Napoli a spalmarli su più annualità.

Il club turco, infatti, vorrebbe dilazionare il pagamento in due rate, e secondo le ultime indiscrezioni, questa formula sarebbe “fattibile” per De Laurentiis, a patto che l’importo complessivo raggiunga i 75 milioni fissati dalla clausola.

Nel frattempo, Osimhen ha già deciso: niente Juventus, niente Manchester United e, soprattutto, niente Arabia. Il suo cuore – e il suo futuro – parlano turco. Non è un caso che non abbia mai disdetto il contratto d’affitto della sua casa a Istanbul, segno che l’idea di tornare al Galatasaray non è mai uscita davvero dai suoi pensieri.

Con l’accordo personale già in tasca – 16 milioni a stagione più un importante contratto pubblicitario – e la volontà del giocatore di restare in Europa, la palla ora è solo nei piedi dei due club. La clausola non cambia, ma il metodo di pagamento sì: e questa potrebbe essere la chiave per sbloccare il trasferimento.