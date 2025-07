Napoli, le cifre del contratto di Darwin Nunez. L’attaccante ha accettato la proposta azzurra

Il Napoli si prepara a un grande colpo di mercato in attacco. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo canale YouTube, il club azzurro avrebbe già un accordo di massima con Darwin Núñez, centravanti uruguaiano del Liverpool, per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione, più 1-1,5 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

Il piano del Napoli è chiaro: utilizzare i proventi della cessione di Victor Osimhen, destinato al Galatasaray, per finanziare l’assalto a Núñez. Ma l’intesa con il Liverpool non è ancora stata trovata. Il club inglese parte da una richiesta di 65-70 milioni, mentre De Laurentiis non vuole andare oltre i 55 milioni. Una distanza importante, ma non incolmabile, anche grazie alla mediazione di Fali Ramadani, nuovo agente del giocatore, che vanta ottimi rapporti con la dirigenza partenopea. Secondo Schira, proprio Ramadani potrebbe rivelarsi decisivo per chiudere l’operazione.

Núñez, arrivato al Liverpool nel 2022 per quasi 100 milioni di euro dal Benfica, ha vissuto un’annata complicata. Tuttavia, il suo bilancio complessivo ad Anfield non è del tutto negativo: 40 gol in tre stagioni, anche se le aspettative sul suo rendimento erano ben più alte. Un rendimento altalenante che il Napoli spera di poter rivitalizzare sotto la guida del nuovo allenatore Antonio Conte.