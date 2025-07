Scontro Galatasaray-Napoli, i turchi restano a Milano: “Senza Osimhen non torneranno a casa”

Per quello che in Turchia è già stato ribattezzato “l’affare del secolo”, servirà ancora un po’ di pazienza. La trattativa per il ritorno di Victor Osimhen al Galatasaray non è ancora chiusa, ma i contatti tra le parti restano caldi e continui. Il Napoli ha accettato l’offerta da 75 milioni di euro, corrispondente alla clausola rescissoria valida per l’estero, ma ha richiesto garanzie bancarie prima di procedere. Documenti che, almeno per ora, non sono ancora arrivati.

Il dialogo tra i due club è proseguito fino a tarda sera e continuerà anche oggi. Se le garanzie dovessero arrivare nelle prossime ore, Osimhen potrebbe finalmente volare a Istanbul per completare il trasferimento. La situazione resta fluida, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare da un momento all’altro.

Le ultime sulla trattativa, il Galatasaray resta in Italia per chiudere col Napoli

In Italia, a seguire da vicino ogni dettaglio della trattativa, c’è Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray. Giunto a Milano martedì, avrebbe dovuto fare ritorno in patria, ma ha deciso di restare in Italia fino a quando non avrà in mano il sì definitivo del bomber nigeriano. Al suo fianco, nei colloqui con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, c’è anche George Gardi, l’intermediario già coinvolto nel prestito di Osimhen al Galatasaray nella scorsa stagione.

Intanto, l’attaccante ha sciolto le riserve sul proprio futuro. Dopo aver rifiutato a giugno un’offerta monstre dell’Al-Hilal – ben 40 milioni di euro a stagione per quattro anni, pari a 160 milioni netti complessivi – Osimhen ha deciso di restare in Europa. Anche il primo tentativo del Galatasaray, da 16 milioni a stagione, non aveva convinto il centravanti, che aveva preferito prendersi del tempo e andare in vacanza. Ora però i tempi sembrano maturi per il grande ritorno.

Il Galatasaray, forte di un progetto tecnico ambizioso e del richiamo della Champions League, è pronto ad alzare l’offerta sia al Napoli che al giocatore. Il club turco vuole chiudere, anche per dare un segnale forte in vista della nuova stagione. Il Napoli, dal canto suo, resta fermo sulla clausola e non ha alcuna intenzione di fare sconti. Ma con la cifra concordata e l’accordo ormai vicino, manca solo l’ultimo passaggio formale.

Il colpo Osimhen è sempre più vicino. Ma, come spesso accade nei grandi affari, servirà ancora un pizzico di pazienza.