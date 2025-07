Malafede Osimhen: “Il nigeriano pensa che il Napoli stia ostacolando la trattativa”. Il motivo

Ore decisive e cariche di tensione attorno al futuro di Victor Osimhen. Il suo passaggio al Galatasaray, che sembrava ormai a un passo, è entrato in una fase di stallo. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere del Mezzogiorno, nonostante l’accordo tra le parti sia vicino, resta ancora un nodo irrisolto che sta rallentando l’operazione. E in queste ore emerge anche un retroscena pesante: Osimhen è convinto che sia il Napoli a ostacolare il suo trasferimento in Turchia.

Osimhen contro il Napoli, ecco il pensiero del nigeriano

Il centravanti nigeriano avrebbe espresso apertamente questo sospetto anche ai dirigenti del Galatasaray, impegnati a Milano per chiudere l’operazione. Secondo Osimhen, il club azzurro preferirebbe cederlo all’Al-Hilal, che mesi fa aveva messo sul piatto un’offerta da 40 milioni netti a stagione per quattro anni, per un totale monstre da 160 milioni. Offerta poi rifiutata dal giocatore, deciso a restare in Europa.

Il Galatasaray, invece, è tornato alla carica con una proposta da 16 milioni di euro a stagione, puntando non solo sul lato economico, ma soprattutto sulla prospettiva di tornare protagonista in Champions League. Osimhen ha sciolto le riserve, ha detto sì al progetto turco, ma ora vede nel Napoli il principale ostacolo alla realizzazione del trasferimento.

Il club partenopeo, dal canto suo, continua a essere intransigente: nessuno sconto sui 75 milioni di clausola rescissoria (valida solo per l’estero), e soprattutto la richiesta di fideiussioni bancarie solide, senza le quali non si procederà alla cessione. Una posizione che trova le sue ragioni nei precedenti del Galatasaray, coinvolto a inizio 2024 in una controversia con l’Hannover 96 per il pagamento ritardato di Derrick Köhn, che ha richiesto l’intervento della FIFA.

Le dichiarazioni pubbliche del mondo Galatasaray riflettono la portata storica dell’affare e, al tempo stesso, la fragilità finanziaria dell’operazione. Il vicepresidente turco Abdullah Kavukcu è rimasto a Milano proprio per provare a sbloccare la trattativa, affiancato dall’intermediario George Gardi. L’intesa economica c’è, la volontà del giocatore anche. Ma senza garanzie, il Napoli non si muove.

La fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro, ma resta la sensazione di un clima teso e complicato. Osimhen vuole il Galatasaray, lo ha scelto, ma sente di non avere più il controllo del suo futuro. E nel suo sguardo c’è il timore che il Napoli, in realtà, stia spingendo per portarlo lontano dall’Europa, verso chi può pagare subito, e tanto.