ULTIM’ORA/ Dalla Turchia: “Osimhen-Galatasaray è fatta, in arrivo le garanzie bancarie”

Osimhen potrebbe restare al Galatasaray. È felice di essere in Turchia

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe davvero tingersi di giallorosso, ma non quello del Napoli. L’attaccante nigeriano è infatti sempre più vicino al trasferimento al Galatasaray, dopo giorni di incertezza e trattative complesse.

Le ultime sulla vicenda Osimhen-Galatasaray, il Napoli resta in attesa

Nelle ultime ore, l’affare aveva subito una battuta d’arresto: il club turco non era riuscito a fornire le necessarie garanzie bancarie richieste dal Napoli, condizione fondamentale per sbloccare la trattativa. Questo aveva messo in dubbio l’intera operazione, facendo temere un possibile dietrofront da parte del club azzurro.

Ora, però, dalla Turchia arrivano notizie rassicuranti. Il giornalista Yagiz Sabuncuoglu, considerato molto vicino agli ambienti del Galatasaray, ha scritto su X (ex Twitter):

“Il Galatasaray ha accettato di fornire al Napoli la ‘lettera di garanzia bancaria’. Il giocatore è pronto e in attesa di una chiamata per venire a Istanbul! Il trasferimento di Victor Osimhen è quasi completato!”

Una conferma importante, che riaccende l’ottimismo sull’esito positivo della trattativa. Secondo quanto riportato, Osimhen è già pronto per partire verso Istanbul, in attesa solo dell’ultimo via libera.

Se tutto dovesse essere confermato nelle prossime ore, si tratterebbe di un colpo clamoroso per il Galatasaray, che si assicurerebbe uno dei centravanti più forti in circolazione, reduce da stagioni ad altissimo livello con la maglia del Napoli. Allo stesso tempo, il club partenopeo potrebbe chiudere un’operazione economicamente molto vantaggiosa, aprendo a nuove strategie sul mercato in entrata.