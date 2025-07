Folorunsho saluta il Napoli: ecco con quale squadra firmerà

Il Cagliari è pronto a chiudere un’importante operazione per rinforzare il proprio centrocampo: è in arrivo Michael Folorunsho dal Napoli. Dopo una stagione complessa, vissuta tra alti e bassi con le maglie di Napoli e Fiorentina, il centrocampista classe 1998 è alla ricerca di una nuova occasione per rilanciarsi, e il club sardo sembra intenzionato a offrirgliela.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa tra Cagliari e Napoli è in fase avanzata, con la chiusura che potrebbe arrivare già nella giornata di domani. La formula dell’accordo dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, un’operazione che dimostra la fiducia del Cagliari nel valore e nel potenziale del giocatore.

Folorunsho ha trovato pochissimo spazio nel corso dell’ultima stagione. Con il Napoli non è riuscito a imporsi, mentre nella seconda parte del campionato alla Fiorentina non ha convinto del tutto. Eppure, il suo profilo continua a piacere per la sua fisicità, duttilità e capacità di inserirsi. Proprio per questo il Cagliari ha deciso di puntare su di lui come possibile titolarissimo nel nuovo progetto tecnico.

Occhio anche in ottica Fantacalcio: Folorunsho, con maggiore continuità e fiducia, potrebbe rivelarsi una scommessa interessante per chi cerca centrocampisti titolari e con margine di crescita. A Cagliari potrebbe avere finalmente lo spazio necessario per dimostrare il suo valore in Serie A e lasciare il segno.

Il suo arrivo rappresenterebbe un innesto importante per la rosa rossoblù, che cerca elementi di qualità e quantità per affrontare al meglio la nuova stagione. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore: Michael Folorunsho è pronto a ripartire dalla Sardegna.