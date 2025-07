Osimhen diserta il raduno di Castel Volturno nonostante la convocazione: la situazione

Il raduno del Napoli è ufficialmente iniziato al Training Center di Castel Volturno, ma spiccano due assenze pesanti: quella di Antonio Conte, atteso nei prossimi giorni, e soprattutto quella di Victor Osimhen, il cui futuro è sempre più lontano da Napoli.

Osimhen assente ingiustificato al raduno del Napoli

Il nome dell’attaccante nigeriano era stato inserito nel primo gruppo dei convocati per il raduno, ma questa mattina, al momento dell’appello, non c’era traccia di lui. Un’assenza che non è passata inosservata e che si lega direttamente alla trattativa in corso con il Galatasaray, ormai entrata nella sua fase decisiva.

Proprio oggi, infatti, sono ripresi i colloqui tra il club azzurro e quello turco per definire il trasferimento di Osimhen a Istanbul. Le parti sono vicine, ma resta ancora da limare l’ultimo dettaglio: le modalità di pagamento.

Secondo quanto trapela, l’ultima offerta presentata dal Galatasaray è anche la più convincente: 40 milioni di euro subito, come prima tranche, seguiti da due rate da 17,5 milioni ciascuna per saldare i restanti 35 milioni. Una proposta che rispetta le richieste economiche del Napoli, ma il vero ostacolo resta rappresentato dalle garanzie bancarie. Il club di Aurelio De Laurentiis pretende solide certezze sui pagamenti futuri e ha chiesto che le condizioni vengano certificate con documentazione formale.

Il Galatasaray, da parte sua, si è impegnato a fornire quanto richiesto nel più breve tempo possibile, nel tentativo di chiudere definitivamente la trattativa e accogliere Osimhen, uno degli attaccanti più prolifici della Serie A negli ultimi anni.

L’assenza al raduno non fa che confermare come il trasferimento sia ormai solo una questione di dettagli. Il Napoli, nel frattempo, si prepara a voltare pagina, mentre Osimhen è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, lontano dal Maradona ma con un’eredità pesante alle spalle.