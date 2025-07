“Sono in malattia”: il tranello di Osimhen per evitare di presentarsi al raduno del Napoli

È un lunedì rovente, e non solo per le temperature estive. A infiammare l’atmosfera è il futuro di Victor Osimhen, al centro di una trattativa serrata tra Napoli e Galatasaray che potrebbe conoscere oggi la tanto attesa fumata bianca. Le prossime ore, infatti, si preannunciano decisive per l’esito dell’operazione, e la tensione sale tra i tifosi partenopei.

Osimhen assente al raduno: c’è un certificato medico

Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, Osimhen non si è presentato al raduno del Napoli per l’inizio della preparazione estiva. L’attaccante nigeriano avrebbe inoltrato alla società un certificato medico, dichiarandosi indisponibile. Una scelta che alimenta le voci di un imminente trasferimento e che, di fatto, lo tiene lontano da Antonio Conte e dal nuovo corso tecnico partenopeo.

Il Galatasaray valuta un’alternativa: Lorenzo Lucca

Nel frattempo, dalla Turchia emergono scenari alternativi. Secondo quanto riportato dal portale sportivo Fanatik, il Galatasaray starebbe preparando un piano B nel caso in cui la trattativa per Osimhen dovesse saltare. Il nome sul taccuino della dirigenza giallorossa sarebbe quello di Lorenzo Lucca, attaccante italiano classe 2000, reduce da una stagione positiva in Serie A. Una mossa a sorpresa che testimonia come il club di Istanbul voglia chiudere al più presto per il proprio centravanti del futuro.

Napoli prudente: tutto in attesa delle garanzie

L’accordo economico tra le parti è sostanzialmente definito: l’offerta complessiva del Galatasaray è di 75 milioni di euro, suddivisi in tre rate. Tuttavia, il Napoli non darà il via libera all’operazione fino a quando non saranno completate tutte le verifiche sulle garanzie bancarie richieste. Nello specifico, il club azzurro pretende:

40 milioni garantiti entro la fine di luglio 2025,

17,5 milioni entro maggio 2026,

17,5 milioni entro maggio 2027.

Fino a quel momento, l’affare resterà in stand-by, ma la sensazione è che il traguardo sia vicino. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva.