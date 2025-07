L’Equipe lancia l’indiscrezione: “Il PSG torna su Osimhen, contattato il procuratore”. Le ultime

Proseguono le trattative per il futuro di Victor Osimhen, ma la situazione resta tutt’altro che definita. Oggi è andata in scena una nuova giornata di contatti e discussioni, soprattutto con il Galatasaray, club fortemente interessato al bomber nigeriano. Tuttavia, tra le parti permane ancora una significativa distanza, non solo economica ma anche in termini di progetto tecnico e volontà del calciatore.

Il PSG piomba su Osimhen, le ultimissime

Nonostante l’insistenza dei turchi, Osimhen non sembra pienamente convinto della destinazione, e il Napoli, dal canto suo, non intende svendere il suo attaccante, valutato non meno di 100 milioni di euro. Una cifra che il Galatasaray difficilmente potrà raggiungere, se non con formule complesse e dilazionate.

Intanto, dalla Francia arriva una nuova voce che potrebbe cambiare gli equilibri. Secondo quanto riportato da L’Équipe, anche il Paris Saint-Germain sarebbe tornato alla carica per Osimhen. Il direttore sportivo del club parigino, Luis Campos, avrebbe infatti contattato direttamente gli agenti dell’attaccante per ottenere maggiori informazioni sulla sua situazione e sulle condizioni per un’eventuale trattativa.

Campos conosce molto bene Osimhen, avendolo portato al Lille nel 2019, e questo legame potrebbe rappresentare un fattore decisivo nella corsa al centravanti. Il PSG è alla ricerca di un nuovo leader offensivo dopo l’addio di Mbappé e considera Osimhen un profilo ideale per aprire un nuovo ciclo.

Il mercato è ancora lungo, e se da una parte il Galatasaray non molla la presa, dall’altra l’ombra del PSG potrebbe rimescolare le carte. Il futuro di Osimhen resta quindi tutto da scrivere, ma i prossimi giorni potrebbero già offrire sviluppi importanti.