Napoli, c’è un indizio sul numero della maglia di Kevin De Bruyne. L’ipotesi

La prima giornata da calciatore della SSC Napoli per Kevin De Bruyne ha già acceso la fantasia dei tifosi. Il fuoriclasse belga, sbarcato in azzurro tra l’entusiasmo generale, si è presentato questa mattina a Castel Volturno per sostenere i test medici e un primo allenamento leggero in palestra, iniziando così ufficialmente la sua nuova avventura italiana.

Ipotesi numero dieci per De Bruyne al Napoli, l’indizio

Tra i primi ad arrivare al centro tecnico, De Bruyne è subito stato al centro dell’attenzione. E non solo per il suo nome o per le qualità tecniche. A far discutere è stato infatti il numero presente sul pantaloncino indossato dal belga: il 10. Un dettaglio tutt’altro che banale, considerando che quel numero è stato ritirato dal Napoli in onore di Diego Armando Maradona.

Un gesto casuale o una scelta simbolica? Al momento, secondo quanto filtra dall’ambiente partenopeo, si tratta solo di un’ipotesi, ma non è escluso che la società possa decidere di “rispolverare” il numero 10 proprio per De Bruyne, vista la caratura internazionale del giocatore e il significato potenzialmente storico dell’operazione.

Al momento, tuttavia, non è stata ancora comunicata la scelta ufficiale del numero di maglia da parte di De Bruyne, e ogni decisione verrà probabilmente presa nei prossimi giorni. Giovedì, intanto, il Napoli partirà alla volta di Dimaro, dove comincerà il ritiro estivo: un’occasione per vedere il belga in campo con i nuovi compagni e, chissà, anche con il numero definitivo sulle spalle.