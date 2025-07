Osimhen al PSG? Arriva la risposta a sorpresa di Luis Enrique

Il futuro di Victor Osimhen continua a essere uno dei grandi enigmi del mercato estivo. Tra voci, smentite e trattative mai realmente decollate, l’attaccante nigeriano è ancora al centro dell’attenzione, ma con una situazione sempre più complessa e confusa. A fare il punto è stato oggi Bruno Satin, agente FIFA ed esperto di calcio francese e belga che racconta una confidenza fatta dal tecnico spagnolo, intervenuto ai microfoni di “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli.

Il pensiero di Luis Enrique su Osimhen

“Osimhen? Non ho idea se il PSG possa puntare su di lui. La prima scelta di Luis Enrique non è quella di avere una prima punta, preferisce sempre utilizzare Dembélé come ‘falso nueve’”, ha spiegato Satin, offrendo uno spunto importante sul possibile incastro tra il bomber del Napoli e il club parigino.

Secondo quanto rivelato, infatti, Luis Enrique avrebbe già fatto sapere alla dirigenza del PSG di non voler puntare su un centravanti classico, preferendo schemi più fluidi e dinamici, con un attacco privo di riferimenti fissi. In questo scenario, l’arrivo di Osimhen – centravanti puro – rischierebbe di stravolgere gli equilibri tattici costruiti dal tecnico spagnolo.

“Prendere Victor lo renderebbe titolare e questo potrebbe creare difficoltà sui meccanismi già rodati sul francese”, ha aggiunto Satin, facendo riferimento a Dembélé, oggi punto fermo nello scacchiere offensivo del PSG.

Ma è soprattutto il quadro generale a preoccupare: “Su Osimhen la situazione sembra troppo ingarbugliata e non si capisce più nulla”, ha concluso l’agente, lasciando intendere che al momento non ci siano certezze né direzioni chiare per il futuro dell’attaccante nigeriano.