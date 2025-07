Napoli, che numeri di maglia avranno De Bruyne e Lang? La decisione ufficiale

Kevin De Bruyne e Noa Lang hanno ufficializzato i numeri di maglia con cui scenderanno in campo nella nuova stagione con il Napoli. Il centrocampista belga vestirà la numero 11, mentre l’esterno olandese ha scelto la 70. Una scelta, quella di De Bruyne, che arriva dopo settimane di voci e ipotesi, in particolare su un possibile utilizzo della maglia numero 10, storicamente legata a Diego Armando Maradona.

I motivi delle scelte di Kevin De Bruyne e Noa Lang

Nei primi giorni di allenamento, alcune immagini avevano alimentato l’idea che De Bruyne potesse indossarla, ma è stato lo stesso calciatore a chiarire che si trattava solo di una maglia d’allenamento. Alla fine, anche lui ha deciso di non toccare un simbolo sacro, scegliendo di non chiedere ufficialmente quel numero per rispetto della leggenda argentina e del significato che ancora oggi ha per Napoli e i suoi tifosi.

La numero 10 resta dunque ritirata, così come voluto dalla società nel 2000, e De Bruyne dimostra sensibilità e intelligenza nel non voler alimentare polemiche o confronti impossibili. La 11, storicamente importante ma meno “pesante”, gli permetterà di scrivere la propria storia con il club.

Discorso diverso per Noa Lang, che ha scelto la maglia 70, un numero fuori dagli schemi ma in linea con il suo stile e la sua personalità. Entrambi i nuovi arrivi iniziano così la loro avventura napoletana con scelte di campo già significative.