Lucca al Napoli, spunta una clausola rescissoria dalle cifre folli. I dettagli

Tutto fatto per Lorenzo Lucca al Napoli. L’attaccante classe 2000, reduce da una stagione in crescita con l’Udinese, sarà il nuovo rinforzo offensivo scelto dal club per affiancare Romelu Lukaku. Dopo giorni di contatti, la trattativa ha subito un’accelerazione decisiva: il Napoli ha chiuso con un’operazione da 35 milioni di euro, divisa in 9 milioni per il prestito oneroso e 26 milioni di obbligo di riscatto.

Spunta la clausola su Lucca, le cifre

Ma il dettaglio più interessante dell’accordo riguarda il contratto del giocatore: secondo quanto riportato da Repubblica, le parti stanno definendo gli ultimi aspetti legati ai bonus e ai diritti d’immagine, ma soprattutto stanno lavorando per inserire una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Una cifra importante, che riflette sia la fiducia del Napoli nel potenziale di Lucca, sia la volontà di tutelarsi nel caso in cui l’attaccante dovesse esplodere definitivamente nei prossimi anni.

La clausola non è ancora ufficiale, ma rappresenterebbe un segnale forte: Lucca è considerato un investimento strategico, non solo una scommessa. Il Napoli lo immagina come attaccante del presente, ma anche del futuro, in grado di affermarsi in un contesto competitivo e, perché no, generare una plusvalenza rilevante se dovessero arrivare offerte importanti. Ora manca solo l’annuncio, ma l’operazione è virtualmente chiusa: Lorenzo Lucca vestirà l’azzurro.