ULTIM’ORA/ Pedullà annuncia: “Il Galatasaray accontenterà il Napoli. Accettate le condizioni”

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli e, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, la trattativa con il Galatasaray resta più che mai aperta, ma ancora lontana dalla conclusione definitiva.

Si muove la situazione Napoli-Galatasaray per Osimhen

Il club turco ha avuto un nuovo contatto diretto con il Napoli nella tarda mattinata, facendo sapere di essere pronto a presentare una lettera di credito, e non una fideiussione, come garanzia per l’acquisto dell’attaccante nigeriano. Si tratterebbe di una procedura complessa e articolata, motivo per cui i tempi potrebbero allungarsi oltre la giornata odierna. Il Galatasaray ha comunque ribadito di essere al lavoro con le banche per trovare una soluzione sostenibile che soddisfi tutte le parti.

Secondo Pedullà, De Laurentiis vorrebbe una cifra il più possibile vicina ai 50 milioni di euro subito, con altri 25 da versare entro e non oltre il 2026. Una struttura economica che garantisca al Napoli un’uscita chiara, in tempi certi e con pagamenti garantiti. Il club azzurro potrebbe anche prendere in considerazione una base leggermente inferiore, ma a condizione che l’intera operazione si concluda entro un anno, con tranche minime e zero rischi sul fronte economico.

Nel frattempo, Osimhen resta in attesa, forte della sua volontà di trasferirsi al Galatasaray. Il lavoro è lungo e complicato, ma la sensazione è che il dialogo tra le parti sia più vivo che mai.