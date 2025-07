Caso Osimhen, Fabrizio Romano annuncia: “Ecco cosa manca per l’accordo col Galatasaray”

Sono ore decisive per il futuro di Victor Osimhen, con la trattativa tra Napoli e Galatasaray che continua a registrare passi avanti significativi. A confermarlo è stato Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, che sul proprio canale YouTube ha fatto il punto della situazione, parlando di contatti costanti tra i due club e di una trattativa che sta entrando nelle fasi finali.

Le ultime sulla situazione Osimhen-Napoli

Secondo Romano, il Galatasaray ha accettato buona parte della controproposta avanzata dal Napoli, fortemente voluta dal presidente Aurelio De Laurentiis, direttamente coinvolto nell’operazione. Il patron azzurro vuole che la cessione di Osimhen sia gestita con attenzione, non solo per motivi economici ma anche per salvaguardare la reputazione del club a livello internazionale, vista l’importanza del giocatore.

L’accordo economico tra le parti prevede 75 milioni di euro complessivi, con una prima parte da 40 milioni subito e i restanti 35 da versare entro il 2026 in un’unica soluzione, non in due anni come inizialmente proposto dal club turco. Inoltre, il Napoli ha chiesto di inserire una penale da 75 milioni nel caso in cui Osimhen venga ceduto a un club italiano entro due anni, a tutela degli azzurri.

Mancano ora solo alcuni dettagli, tra cui le garanzie bancarie e la percentuale sulla futura rivendita. Il via libera potrebbe arrivare a breve, con Osimhen in attesa di poter raggiungere Istanbul e iniziare una nuova fase della sua carriera.