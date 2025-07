FOTO/ A Napoli appare striscione contro Osimhen: “L’ignoranza nella tua vita…”

Nella serata di venerdì 18 luglio è apparso uno striscione nel centro di Napoli, nei pressi del Maschio Angioino, firmato dagli ultras della Curva A e rivolto a Victor Osimhen. Il messaggio recitava: “L’ignoranza nella tua vita la farà sempre da padrona… pezzente, ricorda che qui ha giocato Maradona”.

Un attacco frontale e durissimo all’attaccante nigeriano, che ormai da tempo è stato ripudiato (a ragione) da gran parte della tifoseria.

Il malumore nasce da una lunga serie di situazioni: dal tira e molla sul rinnovo alla gestione poco limpida dell’estate 2024, culminata con il suo trasferimento in prestito al Galatasaray.

Proprio in Turchia Osimhen ha vissuto una stagione da protagonista, conquistando campionato, coppa nazionale e titolo di capocannoniere della Süper Lig.

Ora è in corso la trattativa per il passaggio definitivo al club turco: il Galatasaray ha messo sul tavolo 75 milioni di euro, suddivisi in 40 milioni immediati e 35 entro il 2026, e ha accettato la clausola voluta dal Napoli che vieta la rivendita in Serie A fino al 2027.

Restano da definire gli ultimi dettagli, tra cui la richiesta degli azzurri di inserire una percentuale sulla futura rivendita e la necessità che vengano presentate garanzie bancarie a copertura dell’operazione.

Osimhen ha già espresso la volontà di restare a Istanbul, dove ha firmato un preaccordo biennale con ingaggio da 15 milioni netti a stagione. In attesa della chiusura ufficiale, lo striscione apparso a Napoli segna un punto di rottura con parte della tifoseria, sancendo simbolicamente la fine del suo rapporto con l’ambiente partenopeo.