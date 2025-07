Napoli-Milinkovic Savic, sabato erano previste le visite mediche poi l’intoppo. Cosa è successo

Il Napoli ha individuato in Vanja Milinkovic-Savic il nuovo portiere per la prossima stagione. Dopo il rientro di Simone Scuffet dal prestito al Cagliari e la sua imminente firma con il Pisa, il club azzurro ha accelerato per trovare un profilo di affidabilità ed esperienza tra i pali.

Rinviate le visite mediche di Milinkovic Savic al Napoli, il motivo

Secondo quanto riportato dal giornalista Mediaset Orazio Accomando, il portiere serbo del Torino avrebbe dovuto sostenere le visite mediche sabato scorso, ma l’appuntamento è slittato. Il motivo? Le due società sono ancora al lavoro per definire l’accordo legato a Ngonge, che dovrebbe fare il percorso inverso, passando dal Napoli al Torino.

Nel frattempo, il club granata ha già individuato il sostituto: si tratta di Franco Israel, portiere uruguaiano in uscita dallo Sporting Lisbona.

Milinkovic-Savic arriva da una stagione eccellente: è stato il portiere con il maggior numero di parate in Serie A (135). Non solo quantità, ma anche qualità: secondo i dati Opta, ha evitato 12,6 gol, un dato che testimonia il suo impatto decisivo. Inoltre, nella classifica della percentuale di parate, è secondo solo a Svilar della Roma: 76% di parate per Milinkovic-Savic, contro il 77% del portiere giallorosso.

Con questi numeri, il Napoli punta su un portiere affidabile e già rodato nel campionato italiano, in attesa che si sblocchi definitivamente la doppia operazione con il Torino.