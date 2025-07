Zazzaroni a sorpresa: “Osimhen ha dimostrato di avere gli attributi in questa trattativa”

Victor Osimhen ha finalmente ottenuto la cessione tanto discussa: il centravanti nigeriano, dopo settimane di trattative e incertezze, è passato al Galatasaray a titolo definitivo. Il club turco ha soddisfatto le richieste del Napoli, versando circa 75 milioni di euro più bonus, una cifra che riflette il valore del giocatore, ormai una delle punte di diamante del calcio europeo.

Zazzaroni: “Una decisione sorprendente”

L’operazione non è passata inosservata e ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella di Ivan Zazzaroni, che ha commentato la cessione tramite il suo profilo Instagram. Il giornalista ha sottolineato un aspetto particolare della scelta di Osimhen, che ha rinunciato a un’offerta saudita da 130 milioni in tre anni per restare in Turchia: “Osimhen che rinuncia a 130 milioni in tre anni dai sauditi per restare in Turchia, dove oltretutto i pagamenti non sono sempre puntuali, è una notizia non trascurabile. Ero convinto che alla fine avrebbe ceduto all’Al-Hilal, ai fantamilioni, e invece mi ha stupito. Osi è un centravanti fortissimo e un tipo strano, contraddittorio: questa volta però ha dimostrato di avere idee chiare e palle.”

La risposta di un tifoso del Napoli

Le parole di Zazzaroni hanno scatenato un acceso dibattito tra i tifosi. Un fan del Napoli, infatti, ha commentato in modo critico: “Bhe palle non penso proprio, solo un bambino viziato senza riconoscenza, snobbato da tutti i top club europei, fortissimo sul campo, ma troppo instabile fuori.”

Non si è fatta attendere la risposta di Zazzaroni, che ha voluto precisare la sua posizione: “Ti prego di evitare discorsi sulla riconoscenza nel calcio. Sarà anche instabile, ma questa volta ha quasi ecceduto in coerenza.”