ULTIM’ORA/ Osimhen-Galatasaray, ci siamo: scambio di documenti e ufficialità a breve

L’affare Victor Osimhen tra Napoli e Galatasaray è ormai ai dettagli finali. Secondo le ultime dichiarazioni di Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato, i contratti sono già nelle mani di Osimhen e del suo entourage e sono in corso gli ultimi passaggi formali per concretizzare il trasferimento del centravanti nigeriano in Turchia. Dopo settimane di trattative, sembra che si sia finalmente giunti alla chiusura di una delle operazioni più lunghe di questa sessione di mercato.

Osimhen-Galatasaray, ci siamo

I dettagli finanziari dell’affare: il Galatasaray verserà al Napoli una somma di 40 milioni di euro subito, con 35 milioni aggiuntivi che arriveranno entro un anno. In aggiunta, il club turco garantirà un 10% sulla futura rivendita del giocatore, il che rappresenta una clausola che permette al Napoli di incassare una percentuale sulla eventuale vendita futura del centravanti.

Non finisce qui. Il Napoli avrà anche diritto a bonus legati ai gol di Osimhen e una clausola che impedirà al Galatasaray di vendere il giocatore in Italia per i prossimi due anni. Si tratta di una misura che garantisce al club partenopeo il controllo su un eventuale ritorno dell’attaccante in Serie A durante questo periodo.

A questo punto, l’unico passaggio mancante è la firma dei contratti da parte del giocatore e la partenza verso Istanbul, dove il calciatore completerà il suo trasferimento ufficiale al Galatasaray.

Questa operazione segna quindi la fine di una delle trattative più lunghe di questo mercato estivo, con l’attaccante nigeriano pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia dopo il grande successo al Napoli. In attesa della firma finale, le prossime ore saranno decisive per definire completamente i dettagli dell’accordo.