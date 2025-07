Lukaku svela: “Scudetto? Ho fatto una richiesta a De Bruyne. Vi dico la sua risposta”

Durante l’intervista con Sku Sport dal ritiro di Dimaro, Romelu Lukaku ha parlato con entusiasmo della preparazione del Napoli e delle prospettive per la nuova stagione. Ma uno degli argomenti che ha catturato maggiormente l’attenzione è stato l’arrivo di Kevin De Bruyne, amico di lunga data e compagno di Nazionale del bomber belga.

Lukaku svela le ultime da casa Napoli e la richiesta a De Bruyne

Lukaku ha spiegato con grande affetto il legame che lo unisce al numero 1 del Manchester City: “De Bruyne è una persona semplice, molto legata alla sua famiglia. Lo conosco da quando avevamo 13 anni, quindi c’è un rapporto speciale tra di noi”, ha dichiarato Lukaku, visibilmente felice di poter giocare insieme al suo amico in un nuovo capitolo della loro carriera.

L’attaccante del Napoli ha anche rivelato di aver chiesto personalmente al suo connazionale di diventare protagonista al pari di quanto fatto con il Manchester City e in Nazionale: “Non abbiamo parlato di scudetto, gli ho chiesto di essere protagonista come al Manchester City e in nazionale. Lo sapete tutti quanto sia un giocatore straordinario, e sono convinto che qui potrà continuare a fare la differenza. Kevin ha deciso di venire qui, e siamo tutti molto contenti”.

La risposta di De Bruyne, però, non si è fatta attendere. Secondo quanto riferito dallo stesso Lukaku, il fuoriclasse belga ha sorriso divertito alla richiesta del suo compagno di squadra: “Kevin ha risposto sorridendo. È un ragazzo che ha sempre una battuta pronta, e il suo sorriso diceva tutto”, ha aggiunto Lukaku con un sorriso.