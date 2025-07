Napoli, McTominay assente negli allenamenti di ieri: il motivo

Dopo il piccolo allarme per Matteo Politano, fermato da un risentimento muscolare che lo terrà fuori dall’amichevole di oggi contro l’Arezzo, in casa Napoli filtra invece ottimismo per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, nuovo volto del ritiro azzurro, ieri non è sceso in campo, ma in questo caso si è trattato soltanto di una normale gestione dei carichi di lavoro.

Le condizioni di McTominay, ci sarà in Napoli-Arezzo?

Nessun problema fisico dunque per McTominay, la cui assenza dagli allenamenti ha fatto discutere tra i tifosi presenti a Dimaro, ma è stata spiegata dallo staff come una scelta precauzionale, finalizzata a dosare gli sforzi in questi primi giorni di preparazione.

L’ex Manchester United dovrebbe essere regolarmente a disposizione per l’amichevole di oggi contro l’Arezzo, primo test ufficiale della nuova stagione del Napoli. L’eventuale impiego potrebbe essere con molta probabilità per uno spezzone di gara.