UFFICIALE/ Lindstrom saluta Napoli: con chi ha firmato. Cifre e dettagli

È arrivato il momento dell’addio – temporaneo ma con prospettive definitive – tra Jesper Lindstrom e il Napoli. L’ala danese classe 2000 è attesa in giornata in Germania per sostenere le visite mediche con il Wolfsburg, dopo che nella serata di ieri è stato definito l’accordo tra le due società.

Lindstrom saluta il Napoli e vola in Germania. I dettagli

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’operazione si è chiusa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni. Sono previsti anche bonus aggiuntivi legati a determinati obiettivi stagionali, che potrebbero far aumentare ulteriormente l’introito per il club campione d’Italia.

Lindstrom, mai convocato da Antonio Conte per il ritiro di Dimaro, era ormai fuori dal progetto tecnico. Dopo un’annata poco brillante all’Everton – dove aveva collezionato 25 presenze in Premier League senza convincere il club inglese a esercitare il riscatto da 22,5 milioni – il talento danese tenta ora il rilancio in Bundesliga, in un ambiente che conosce bene, avendo già militato con successo nell’Eintracht Francoforte.

Per il calciatore è pronto un contratto fino al 30 giugno 2026, che si estenderà automaticamente di altri tre anni in caso di riscatto. Dopo un solo anno a Napoli, concluso con poche apparizioni e senza mai riuscire a imporsi, Lindstrom è pronto a ripartire dalla Germania per ritrovare spazio, fiducia e continuità.