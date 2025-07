Napoli, esuberi “capricciosi”: accordo col Paok per Cheddira, ma il calciatore aspetta. Il motivo

Walid Cheddira è al centro del mercato estivo e il suo futuro resta ancora tutto da definire. Nonostante il pressing costante e convinto del PAOK Salonicco, il centravanti marocchino non ha ancora sciolto le riserve sulla prossima destinazione.

Cheddira lontano da Napoli ma lui prende tempo e mette in attesa il Paok

Il Napoli, club proprietario del cartellino, ha già dato il via libera alla cessione al club greco, ma il giocatore si sta prendendo del tempo per valutare ogni opzione sul tavolo. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sui propri canali social, Cheddira ha ricevuto anche altre offerte da club italiani e stranieri.

L’attaccante, reduce da una stagione in prestito, vuole fare la scelta giusta per la sua carriera, ponderando tra la possibilità di mettersi in mostra all’estero oppure restare in Serie A o B per continuare a crescere in Italia.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione definitiva, ma al momento Walid Cheddira resta in fase di riflessione, consapevole che la scelta che prenderà avrà un peso importante sul prosieguo della sua carriera.