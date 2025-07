Napoli, Mazzocchi in uscita: un club di Serie A spinge per averlo. Ecco quale

Pasquale Mazzocchi potrebbe presto lasciare il Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Sassuolo starebbe preparando un’offerta ufficiale nelle prossime ore per il terzino destro, finito ai margini del progetto tecnico azzurro dopo l’arrivo di Juanlu Sanchez, ormai prossimo alle visite mediche con il club partenopeo.

Mazzocchi saluta Napoli?

Con l’operazione Juanlu ormai in dirittura d’arrivo, Mazzocchi è pronto a fare le valigie, e il Sassuolo è attualmente in pole position per assicurarselo. Nelle scorse settimane si erano interessati anche Cagliari e Pisa, ma senza affondare il colpo.

La formula dell’operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, anche se il Napoli spinge per inserire un obbligo condizionato, con una cifra di riscatto fissata attorno ai 3 milioni di euro.

Le prossime ore saranno decisive per capire se si potrà chiudere l’affare: Mazzocchi è pronto a ripartire, e il Sassuolo potrebbe essere la destinazione giusta per rilanciarsi.