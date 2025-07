Il presidente del Galatasaray: “Osimhen ama solo il nostro club, stiamo chiudendo l’operazione”

Victor Osimhen è pronto a tornare al Galatasaray, questa volta a titolo definitivo. L’affare è ormai chiuso da giorni, mancano solo gli ultimi dettagli: le visite mediche e la firma sul contratto da parte del centravanti nigeriano, atteso a Istanbul nelle prossime ore.

Osimhen innamorato del Galatasaray, le parole del presidente

A confermare tutto è stato Dursun Özbek, presidente del club turco, che ha parlato apertamente del trasferimento, lasciando pochi dubbi sullo stato dell’operazione:

“Victor Osimhen ama il Galatasaray. I nostri sforzi per riportarlo qui sono in corso. Posso dire che abbiamo portato a termine il trasferimento e continueremo con gli ultimi dettagli in modo molto intelligente e con successo… È così che lo avevamo pianificato. Spero che, quando spiegheremo come è stato fatto a lavori ultimati, sarete d’accordo con me.”

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: il ritorno di Osimhen al Galatasaray è solo questione di tempo. Dopo la precedente parentesi in prestito, stavolta si tratta di un acquisto definitivo, con il club giallorosso che piazza un colpo di assoluto rilievo per il proprio attacco.

Il trasferimento rappresenta un nuovo inizio per Osimhen, che riparte dalla Super Lig con entusiasmo e l’obiettivo di tornare protagonista.