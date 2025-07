ULTIM’ORA/ Osimhen-Galatasaray, ci siamo: oggi le firme sui contratti

Victor Osimhen è a un passo dal dire addio al Napoli. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, Napoli e Galatasaray sono alle firme dei contratti: la trattativa per il trasferimento dell’attaccante nigeriano in Turchia è ormai conclusa. Si tratta di una cessione clamorosa che segna la fine di un’era per il club partenopeo.

Osimhen al Galatasaray, adesso ci siamo

Osimhen aveva già da tempo deciso di voltare pagina. A giugno aveva rifiutato la maxi offerta dell’Al-Hilal — 40 milioni netti a stagione per quattro anni — e anche più recentemente ha declinato il corteggiamento saudita. Il Galatasaray, che inizialmente aveva messo sul piatto un ingaggio da 16 milioni, ha saputo attendere e rilanciare, conquistando alla fine il sì del giocatore.

Il club turco, campione in carica di Super Lig e Coppa nazionale, si assicura così uno dei bomber più prolifici d’Europa, reduce da una stagione da 37 gol complessivi. L’accordo con il Napoli prevede un incasso da 75 milioni di euro più bonus, con 40 milioni pagati subito e il resto garantito entro un anno attraverso lettere di credito. Inserita anche una penale anti-Italia valida per due anni, a tutela del club azzurro, oltre a una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Per il Napoli si chiude un capitolo storico, iniziato nel 2020 e culminato con lo scudetto del 2023. Ora spazio al futuro, ma senza il volto simbolo di quella cavalcata.