Osimhen e la vita da “re”: in Turchia vivrà in una villa di lusso con un vicino di casa illustre

L’approdo di Victor Osimhen al Galatasaray è ormai solo questione di ore. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e si attende ora soltanto l’ufficializzazione da parte dei rispettivi club per mettere nero su bianco una delle operazioni più rilevanti di questo mercato estivo.

Il Napoli, dopo settimane di trattative, ha deciso di cedere il suo centravanti per una cifra complessiva di 75 milioni di euro. Un’operazione importante, sia dal punto di vista tecnico che economico, che segna la fine dell’avventura partenopea del bomber nigeriano.

Tra presentazione e lusso, ecco come sarà la vita di Osimhen in Turchia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano turco A Spor, Osimhen è atteso a Istanbul tra domani e dopodomani, pronto a cominciare la sua nuova avventura in Super Lig.

Per celebrare l’evento, il Galatasaray sta preparando una cerimonia ufficiale per annunciare la firma del contratto. Il club giallorosso vorrebbe organizzare l’evento sabato 2 agosto, prima del fischio d’inizio della partita amichevole contro la Lazio. Un palcoscenico ideale per presentare ai tifosi uno dei colpi più importanti della stagione.

Nel frattempo, i dirigenti turchi avrebbero già provveduto a sistemare l’attaccante: Osimhen andrà a vivere in una lussuosa villa a Kemerburgaz, elegante quartiere di Istanbul. Curiosità: la sua nuova abitazione sarà situata proprio vicino a quella di Mauro Icardi, altro grande nome dell’attacco giallorosso.