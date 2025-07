Tancredi Palmeri punzecchia: “Ndoye al Nottingham è una triste notizia per il Napoli”

a scelta di Dan Ndoye di trasferirsi al Nottingham Forest anziché al Napoli continua a far discutere. A intervenire sulla vicenda è stato Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, che non ha nascosto il suo disappunto riguardo alla decisione del giovane attaccante svizzero.

Palmeri parla di Ndoye e della situazione di casa Napoli

Palmeri, nel suo consueto intervento sulle dinamiche di mercato, ha sottolineato quanto questa vicenda sia una vera e propria beffa per il Napoli, campione d’Italia in carica. Secondo il giornalista, la scelta di Ndoye di accettare l’offerta del club inglese, che sembra essere stata inferiore a quella proposta dal Napoli, è una decisione che solleva molte perplessità.

“È francamente triste per il Napoli e tutto il calcio italiano che Ndoye scelga il Nottingham Forest per pochi soldi in più“, ha dichiarato Palmeri. “Capirei se avesse optato per una squadra che gli offre cifre molto superiori o una big di livello internazionale, ma scegliere una squadra che, al meglio, riuscirà a entrare in Europa League, rispetto all’ambizioso campione d’Italia in carica, è difficile da capire.“

Palmeri ha espresso il suo dispiacere per come il mercato oggi sembra favorire scelte economiche piuttosto che il valore sportivo. Il Napoli, dopo aver vinto il scudetto, rappresenta non solo una delle squadre più forti d’Europa, ma anche una realtà che ambisce a fare bene in Champions League. Al contrario, il Nottingham Forest, pur con grandi tradizioni, è un club che sta cercando di ritrovare la sua dimensione nel calcio europeo, con un posto in Europa League come obiettivo minimo.