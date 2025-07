Jonathan David risponde: “Ti voleva il Napoli? Avevo interesse solo per la Juventus”

Jonathan David, il nuovo attaccante della Juventus, si è presentato ufficialmente alla stampa in una conferenza ricca di emozione e determinazione. Il giocatore, che ha firmato con il club bianconero, ha parlato della sua decisione di trasferirsi a Torino, rispondendo alle domande su cosa lo abbia spinto a scegliere proprio la Juventus, nonostante l’interesse anche di Inter e Napoli.

Inter o Napoli? Sentite la risposta di David

“Abbiamo avuto degli scambi col management”, ha spiegato David, riferendosi ai colloqui con la dirigenza bianconera. “Per me è stato importante sentire la loro fiducia e il loro impegno nei miei confronti. Ho parlato anche con alcuni compagni di squadra, e ho percepito un grande interesse per me. Anche io avevo lo stesso interesse nel venire qua e giocare con questa maglia, volevo solo la Juve”, ha dichiarato l’attaccante canadese.

David ha sottolineato l’importanza della connessione umana e professionale, evidenziando come gli scambi con il club e con i compagni di squadra abbiano giocato un ruolo cruciale nella sua decisione. Nonostante le offerte di altri club, come Inter e Napoli, il giocatore ha scelto di unirsi alla Juventus, attratto da un progetto che lo ha convinto sin da subito.