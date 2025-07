Osimhen innamorato del Galatasaray: “Sono tornato nel posto che amo”

Dopo settimane di trattative, è arrivato il momento dell’addio: Victor Osimhen lascia il Napoli a titolo definitivo e torna in Turchia, dove indosserà nuovamente la maglia del Galatasaray. L’attaccante nigeriano, dopo il prestito della scorsa stagione, è atterrato in serata a Istanbul, accolto da una vera e propria festa popolare all’aeroporto.

Osimhen al Galatasaray, arrivano anche le sue prime parole ufficiali

Migliaia di tifosi giallorossi si sono radunati per salutarlo con cori, fumogeni, bandiere e uno spettacolo di entusiasmo che ha coinvolto anche l’intermediario George Gardi, protagonista dell’operazione. Il club ha definito l’acquisto come “il colpo dell’estate”, e i numeri dell’operazione confermano l’importanza dell’affare.

Il Napoli incasserà 75 milioni di euro: 40 milioni subito, altri 35 milioni entro un anno, più un 10% sulla futura rivendita del giocatore. Un’operazione importante anche sul piano economico, che segna la chiusura di un ciclo per il club azzurro.

“Sono tornato nel posto che amo”, ha dichiarato Osimhen visibilmente emozionato, prima di firmare il contratto che lo legherà per le prossime stagioni al Galatasaray. “Solo Gala. Non riesco a descrivere questa sensazione. Darò tutto per questa squadra, per questi tifosi che sono i migliori al mondo”, ha aggiunto l’attaccante, travolto dall’affetto dei sostenitori.