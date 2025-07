Napoli a Castel di Sangro, i tifosi fanno una sorpresa a Conte per il suo compleanno: l’episodio

Giornata speciale per Antonio Conte, che oggi festeggia il suo 56° compleanno nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Un momento particolarmente emozionante per il tecnico azzurro, accolto con grande affetto dai tifosi al suo arrivo sul campo principale dello Stadio Teofilo Patini, in occasione della seduta mattutina del secondo giorno di allenamenti.

Il pubblico omaggia Conte per il suo compleanno, l’episodio

Appena Conte ha messo piede sul terreno di gioco, è stato travolto da un’ondata di cori e applausi, con il settore Distinti completamente pieno. I sostenitori del Napoli hanno intonato anche il classico “Tanti auguri a te”, regalando al mister un’accoglienza calorosa e indimenticabile.

Conte ha ringraziato con un lungo applauso, visibilmente colpito dalla partecipazione e dall’entusiasmo dei presenti, ricambiando con saluti e sorrisi.

Un compleanno vissuto nel cuore del ritiro estivo, tra lavoro sul campo e l’abbraccio della gente, che ha già dimostrato tutto il proprio entusiasmo per l’inizio dell’era Conte sulla panchina azzurra.