La Juventus fa gli auguri a Conte, i tifosi: “Lo fate apposta per innervosirci”

Antonio Conte compie gli anni e, come prevedibile, il suo compleanno è diventato un piccolo caso social, specchio delle tensioni e delle aspettative che circondano il suo ritorno in panchina. A fargli per primo gli auguri è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che allo scoccare della mezzanotte ha voluto celebrare pubblicamente l’allenatore azzurro con un messaggio su X (ex Twitter).

L’episodio social con Conte protagonista

Un gesto che ha scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi partenopei: c’è chi ha colto l’occasione per ironizzare sulla “luna di miele” che i due stanno vivendo dopo il riavvicinamento estivo, e chi ha notato la puntualità dell’orario, commentando sarcasticamente: “Altro che spontaneità, bastava programmare il post”. Ma soprattutto, non sono mancate le richieste a gran voce per ulteriori rinforzi sul mercato, nonostante una campagna acquisti già piuttosto ambiziosa e in linea con le aspirazioni di riscatto dopo una stagione deludente.

A distanza di ore, anche la Juventus si è unita agli auguri: “Tanti auguri, Antonio”, recita il post ufficiale pubblicato in mattinata dal club bianconero. Un messaggio semplice e istituzionale, ma che ha immediatamente fatto esplodere i commenti dei tifosi juventini, molti dei quali decisamente contrariati.

“Lo fate apposta per farci innervosire”, scrive qualcuno sotto il post, riassumendo il malcontento generale. Tra insulti censurabili rivolti sia a Conte che alla società (da cui è doveroso prendere le distanze), emerge un sentimento di frustrazione legato a un mercato che non ha ancora entusiasmato e al rimpianto per non aver riportato a Torino l’ex capitano e tecnico bianconero. In molti, infatti, non hanno ancora digerito la scelta di puntare su Thiago Motta la scorsa stagione, una decisione che – secondo i più critici – ha allontanato definitivamente la possibilità di rivedere Conte alla guida della Juve.