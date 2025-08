Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, sta dimostrando il suo valore fin dai primi giorni del ritiro, come sottolineato nell’edizione odierna de Il Mattino. Nonostante le sedute intense e la stanchezza che pervade tutti i calciatori, il belga si sta imponendo come uno dei leader della squadra, senza mai cercare la ribalta, ma guidando il gruppo con gesti e esempi concreti.

De Bruyne leader assoluto del Napoli

“Fa sorridere vedere i calciatori stremati sul campo al termine delle sedute. Non ci si è abituati. Era capitato anche con Kevin De Bruyne, già diverso per atteggiamento in campo rispetto a quello visto in Val di Sole pochi giorni fa”.

De Bruyne non è il tipo che “ruba un metro” durante l’allenamento e in campo è sempre presente con il massimo impegno. Questo atteggiamento non è passato inosservato a Antonio Conte, che sa bene che, anche per un giocatore del calibro di De Bruyne, il posto non è mai garantito.

“Gestisce i ritmi e convince Conte, perché qui per nessuno il posto è assicurato. Nemmeno per un campione come Kevin.”

Con il duro lavoro imposto dal tecnico, l’obiettivo è chiaro: costruire una squadra che, pur nella fatica, possa essere pronta a dare il massimo per tutta la stagione. E De Bruyne, con il suo approccio serio e il suo impegno, è pronto a giocare un ruolo da protagonista.