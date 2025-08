ULTIM’ORA/ Moretto annuncia: “Gutierrez al Napoli. Le cifre e i retroscena”

La trattativa per il trasferimento di Miguel Gutierrez al Napoli è ormai alle fasi finali. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano, le parti coinvolte sono vicinissime a trovare un accordo definitivo, con discussioni in corso su piccoli dettagli, come bonus e modalità di pagamento.

Il Napoli pronto a chiudere per Gutierrez

“Gutierrez è vicinissimo al Napoli. Tra Napoli e Girona ormai ci siamo, si discute di piccoli dettagli. Mi aspetto che l’accordo venga definito entro questo weekend”, ha dichiarato Moretto.

La clausola rescissoria di Gutierrez è di 35 milioni di euro, ma il Napoli dovrebbe chiudere l’affare per una cifra intorno ai 20 milioni, con una possibile offerta finale di 18 milioni più 2 di bonus. Il contratto con il calciatore sarà quinquennale, con un anno opzionale aggiuntivo.

La trattativa è iniziata a dicembre, con un accordo verbale già raggiunto a maggio. Nonostante il cambio di agente da parte del giocatore, l’accordo con il Napoli è rimasto invariato.

Gutierrez ha ricevuto offerte da West Ham, Bayer Leverkusen e Marsiglia, ma la sua priorità è sempre stata giocare in Serie A, con il Napoli in testa. L’operazione dovrebbe concludersi nei prossimi giorni, con il calciatore pronto a unirsi alla squadra di Conte.