Pedullà annuncia: “Conte vuole Fabbian. Contatti aperti con il Bologna”

Il Napoli continua a muoversi sul mercato, e tra i nomi seguiti con attenzione c’è quello di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna. A confermare l’interesse è stato Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, nel corso della trasmissione andata in onda su SportItalia.

Queste le sue dichiarazioni di Pedullà sulla situazione di casa Napoli

“Giovanni Fabbian piace al club partenopeo più di quanto possa sembrare. Tornando al discorso relativo a Giovanni Fabbian, qualche contatto con il Bologna c’è stato, vedremo se il Napoli deciderà o meno di affondare il colpo per questo calciatore che è considerato, come detto, un profilo valido come vice McTominay. Piace per le sue caratteristiche di ‘assaltatore’, mister Antonio Conte lo vede bene perché è un calciatore che garantisce inserimenti e gol”.

Un profilo giovane ma già maturo, Fabbian potrebbe rappresentare un’aggiunta tatticamente preziosa per il nuovo Napoli targato Conte.