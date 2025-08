Zortea proposto al Napoli: la risposta del club azzurro all’esterno

Nadir Zortea è uno dei nomi che è stato proposto al Napoli nelle ultime settimane per rinforzare la fascia destra. Il terzino destro, ex Atalanta e acquistato dal Cagliari appena un anno fa, è valutato circa 8 milioni di euro. Un profilo interessante, che ha suscitato l’interesse degli addetti ai lavori, ma che, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, non risulta essere in cima alla lista delle preferenze della dirigenza azzurra.

Zortea si propone al Napoli, la scelta degli azzurri e il motivo

Il Napoli infatti, pur monitorando Zortea, continua a valutare altre opzioni per rinforzare la propria fascia destra in vista della nuova stagione.

Il difensore ha messo in mostra buone qualità in Serie A, ma sembra che il club partenopeo stia cercando un profilo con maggiore esperienza internazionale o che risponda meglio ai piani tattici di Antonio Conte. Il mercato del Napoli è ancora in movimento, e non è escluso che si possano verificare nuove trattative nei prossimi giorni.