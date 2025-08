Andrea D’Amico, noto agente sportivo e procuratore tra gli altri di Lorenzo Insigne, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, affrontando il tema di un possibile ritorno dell’ex capitano azzurro all’ombra del Vesuvio.

Insigne al Napoli? La proposta dell’agente

Alla domanda su un’eventuale riapertura alla piazza partenopea, D’Amico ha risposto con chiarezza:

“Insigne a Napoli? In questo momento no, ci sarebbero i presupposti tecnici e tattici. Il presidente vuole continuare per un nuovo corso e continua questo new deal, credo che prevalga questa linea. Però a livello umano c’è questo gradimento.”

Le parole dell’agente evidenziano come, nonostante ci siano condizioni sul piano tecnico e tattico che potrebbero favorire un ritorno, la società azzurra — guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis — sembri voler proseguire su una strada diversa, coerente con un progetto rinnovato e orientato al futuro.