Grealish al Napoli? La rivelazione di De Bruyne che fa sognare i tifosi

Kevin De Bruyne è stato intervistato dal Corriere dello Sport riguardo al suo ex compagno al Manchester City, Jack Grealish, ormai finito nel mirino del Napoli per rinforzare la fascia sinistra.

La risposta di De Bruyne su Grealish al Napoli

La domanda era inevitabile, e la risposta di De Bruyne non ha deluso: “Maybe… Forse. E poi ride ancora”.

Grealish, ormai fuori dai piani di Pep Guardiola, sta cercando una nuova squadra. Da giorni si allena da solo in attesa di novità, con un breve periodo di allenamenti sulla splendida Costiera Amalfitana, in Italia. Tuttavia, nonostante il ritorno all’allenamento con il City, la sua posizione rimane invariata: resta fuori dalle scelte di Guardiola.

La domanda a De Bruyne era legata al rapporto speciale che i due hanno costruito durante gli anni trascorsi insieme in Premier League. Kevin non ha svelato nulla di concreto, ma con il suo sorriso e una risposta vaghissima ha fatto capire che tra lui e Grealish ci sia stata una conversazione in merito alla possibile destinazione.

Il Napoli sta riflettendo sull’operazione, ma il nodo più grande resta l’ingaggio elevato di Jack Grealish. In caso di trasferimento, sarà fondamentale capire in che modo il Manchester City contribuirà al pagamento dello stipendio, un aspetto che potrebbe rivelarsi determinante per la trattativa.