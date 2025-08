ULTIM’ORA/ Juanlu-Napoli, ci siamo: lo spagnolo chiede la cessione al Siviglia

Questa mattina, Juanlu Sanchez ha raggiunto con i suoi agenti, Alejandro Campano e Chesco Garramiola, la sede del Siviglia per discutere e sbloccare la sua uscita dal club. L’addio del terzino sembra ormai imminente e potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Juanlu in direzione Napoli, oramai ci siamo

Secondo quanto riportato in esclusiva da ElDesmarque, che ha seguito l’evoluzione della situazione direttamente dal Ramón Sánchez-Pizjuán, Juanlu Sanchez ha deciso di puntare tutto sul Napoli. Nonostante l’interesse di club di Premier League come Wolverhampton ed Everton, il giovane difensore avrebbe rifiutato queste opzioni, esprimendo un chiaro desiderio: giocare la Champions League con gli azzurri. Il calciatore avrebbe già parlato con Antonio Conte, che lo aspetta, e la sua volontà è quella di unirsi al progetto partenopeo.

Oggi, mentre il Siviglia si prepara per l’allenamento, rimane da capire se Juanlu sarà presente in campo. La sua eventuale assenza potrebbe essere un chiaro indizio che l’addio è ormai vicino. In ogni caso, il Napoli è tornato prepotentemente in gioco per l’acquisizione del talentuoso terzino, e, forse, non è mai stato davvero fuori dai giochi.

Juanlu Sanchez, classe 2003, è un giovane promettente del panorama calcistico spagnolo, ed essendo Under 21 (essendo nato nel 2003), rappresenta una grande opportunità per il Napoli anche per le liste UEFA. Giuseppe Manna, dirigente del Napoli, è già stato in Spagna alcune settimane fa per parlare con il direttore sportivo del Siviglia e con gli agenti del calciatore, segno evidente che la trattativa è in fase avanzata e potrebbe essere presto definita.

Juanlu è un esterno difensivo molto abile a spingere sulla fascia, con ottime doti fisiche e atletiche. La sua velocità e la capacità di creare pericoli in fase offensiva lo rendono un giocatore interessante, anche se in fase difensiva ha ancora margini di crescita. Per il Napoli, l’acquisto di Juanlu rappresenterebbe un investimento per il futuro, con il calciatore pronto a inserirsi nel progetto di Spalletti e a contribuire alla crescita della squadra, sia in campionato che in Europa.

L’affare sembra essere in via di definizione, con il Napoli pronto a piazzare un colpo importante per il futuro della sua difesa.