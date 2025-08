De Bruyne racconta Conte: “Mi fanno male tutti i muscoli, allenarsi così però fa bene”

Dopo appena venti giorni di preparazione agli ordini di Antonio Conte, Kevin De Bruyne si sta già rendendo conto della differenza. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata questa mattina al Corriere dello Sport, in cui ha parlato delle sue prime settimane in Italia e dell’impatto con il lavoro fisico del nuovo allenatore.

De Bruyne e le sue parole dedicate ad Antonio Conte

Alla domanda su quale muscolo gli facesse più male, la risposta è stata secca e ironica: “Ah, tutti!”. Un modo diretto per sottolineare l’intensità degli allenamenti proposti da Conte.

“È difficile ed è molto diverso rispetto a quello a cui ero abituato in Inghilterra, ma mi sento bene. Sto gestendo tutti gli allenamenti e sono molto felice di quello che stiamo facendo. Mi fa bene allenarmi in questo modo, è una buona cosa”, ha dichiarato il centrocampista belga.

Inevitabile il confronto tra due mostri sacri della panchina come Conte e Guardiola, che De Bruyne ha avuto modo di conoscere da vicino. “Direi che sono due modi diversi di giocare: probabilmente Pep è un po’ più attento al controllo della palla e al possesso, mentre Conte è un po’ più strutturato nel gioco e punta molto sulla mentalità. Pep lavora più sulla zona. Ci sono un paio di cose diverse, ma ogni allenatore ha i suoi principi e le sue caratteristiche”.

Un primo bilancio positivo, dunque, per De Bruyne, che sembra pronto ad affrontare una nuova sfida con entusiasmo e spirito di adattamento.