Chiesa al Napoli a fine mercato: il piano di De Laurentiis per avere l’esterno

Nel caso in cui l’Atletico Madrid dovesse affondare il colpo per Giacomo Raspadori, il Napoli sarebbe pronto a rispondere con una mossa altrettanto decisa sul mercato, riaprendo il dossier attaccanti. E tra i nomi valutati dagli azzurri, ce n’è uno che potrebbe rappresentare il vero colpo da gran finale: Federico Chiesa.

Un’operazione che potrebbe essere imbastita negli ultimi giorni di mercato, magari con la formula del prestito, per cogliere al volo un’occasione che si è creata quasi a sorpresa. Chiesa è, infatti, una freccia ancora affilata, da scoccare al momento giusto, con i modi giusti e – dettaglio non banale – con l’allenatore giusto.

Il piano Chiesa, l’ex Juventus è una richiesta di Conte al Napoli

A curare gli interessi del calciatore è Fali Ramadani, lo stesso agente che era stato coinvolto come intermediario nella trattativa per Darwin Nuñez, poi sfumata a favore dell’arrivo di Lorenzo Lucca. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, confermando i contatti in corso e la disponibilità del giocatore a valutare un ritorno in Serie A.

Federico Chiesa ha lasciato la Juventus un anno fa per trasferirsi al Liverpool, ma l’avventura in Premier League non ha rispettato le aspettative. Tra pochissime presenze e tante panchine, il classe ’97 ha maturato la volontà di tornare in Italia per rilanciarsi, anche in ottica Nazionale, con lo sguardo già puntato al Mondiale del 2026.

Fisicamente è integro, ha solo bisogno di ritrovare la condizione ottimale, e a 27 anni (28 a ottobre) potrebbe essere una scommessa affascinante e accessibile per il Napoli, qualora si creassero le giuste condizioni economiche e tecniche. L’ennesimo nome dalla Premier che potrebbe tornare utile in extremis.