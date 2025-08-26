Napoli, blitz Milan per Hojlund: la pesante risposta dell’attaccante ai rossoneri

Il futuro di Rasmus Højlund è sempre più vicino al Napoli. Dopo settimane di trattative, il centravanti danese ha preso la sua decisione, scegliendo il club azzurro, con la Champions League come principale motivazione. La Gazzetta dello Sport ha svelato che domenica scorsa, il Milan ha tentato un colpo di scena last-minute per convincere il giocatore, ma l’entourage di Højlund ha prontamente bloccato ogni proposta, ritenendo Napoli la scelta migliore, anche grazie alla possibilità di giocare in Champions.

Hojlund rifiuta il Milan, vuole solo il Napoli

Højlund, classe 2003, ha esploso il suo talento all’Atalanta due anni fa, segnando 9 gol. Poi il trasferimento al Manchester United, dove ha messo a segno 14 gol in campionato nelle ultime due stagioni. Nonostante la sua buona performance, l’arrivo di Sesko ha ridotto il suo spazio a Old Trafford, spingendo il giocatore verso un trasferimento.

Il Napoli è stato da tempo interessato al giocatore, che si trovava in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Giovanni Manna. Un centravanti veloce, abile sotto porta e con ampi margini di crescita, Højlund rappresenta una grande opportunità per il club partenopeo. Inoltre, essendo un under non occuperebbe posti in lista, il che rende l’operazione ancora più allettante.

Con il colpo a un passo, il Napoli sembra pronto a chiudere, mettendo il giocatore a disposizione di Antonio Conte per la nuova stagione.