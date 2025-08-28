ULTIM’ORA/ Raul Albiol torna in Serie A: con che squadra firmerà

Raul Albiol è arrivato a Forte dei Marmi e, come riporta Sky Sport, ieri ha avuto un primo incontro con la dirigenza del Pisa. Il club nerazzurro ha presentato al difensore un progetto che potrebbe convincerlo a tornare in Italia. Albiol, attualmente svincolato dopo le sei stagioni al Villarreal, sta valutando un contratto annuale con opzione.

Raul Albiol pronto a firmare col Pisa. I dettagli

Le trattative sono già a buon punto e c’è ottimismo per una conclusione positiva. Si prevede che l’accordo possa essere raggiunto già oggi per pranzo, con il difensore che sembra pronto ad accettare la proposta del Pisa.

Albiol, che ha trascorso sei anni indimenticabili con la maglia del Napoli, sembra intenzionato a chiudere la sua carriera in Italia, dove ha legato il suo nome a uno dei club più amati della Serie A. Ora, a 38 anni, il difensore spagnolo sembra pronto a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera con il club toscano, che punta a rafforzare la propria difesa con l’esperienza e la leadership di un giocatore di grande classe come Albiol.