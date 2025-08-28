Vesuvio Live

LIVE/ Sorteggio di Champions League: le avversarie del Napoli

Ago 28, 2025 - Michele Massa

Dalle ore 18:00 andrà in scena dal Grimaldi Forum il sorteggio di Champions League. Il Napoli dopo un anno di assenza ritorna nella grande competizione europea e partirà dalla terza fascia. Con tutta probabilità per gli uomini di Conte ci sarà il sapore della grande sfida con una big.

Le altre italiane sono: Inter (in prima fascia), Juventus (in seconda fascia) e Atalanta (in quarta fascia). La prima giornata sarà in programma dal 16 al 18 settembre, mentre la fase iniziale si concluderà il 28 gennaio, con tutte le partite in contemporanea.

Le partite delle italiane in Champions League

NAPOLI – Chelsea, Manchester City, Benfica, Francoforte, Sporting, Psg, Qarabag e Copenhagen.

INTER – Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico, Ajax, Slavia Praga, Almaty e Union St. Gilloise.

ATALANTA – Chelsea, Psg, Bruges, Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Bilbao e Union St. Gilloise.

JUVENTUS – Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos e Monaco, Dortmund

