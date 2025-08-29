Decibel Bellini torna a parlare: “Quella di ieri è stata una giornata di m***a”

Daniele Decibel Bellini, lo storico annunciatore del San Paolo e del Diego Armando Maradona, ha detto addio al suo ruolo dopo oltre dieci anni di servizio. La notizia, inizialmente avvolta nel silenzio da parte del club, è stata poi chiarita con l’annuncio di una nuova partnership che ridefinirà l’intrattenimento delle gare casalinghe del Napoli. Un cambiamento che ha sconvolto molti tifosi, ma che ha segnato anche un momento emotivo per Bellini.

Le parole di Decibel Bellini dopo l’episodio di casa Napoli

Giovedì 28 agosto, lo speaker ha partecipato a un evento a Nocera, dove non ha nascosto il proprio malumore e la delusione per la fine di una collaborazione che durava da più di dieci anni. Con un tono sincero e diretto, Bellini ha dichiarato: “Quella di oggi è stata una giornata un po’ così per me, un po’ di m***a per me”. Un’espressione che evidenziava il suo stato d’animo, ma che non ha impedito a Bellini di mantenere la propria serenità di fronte al pubblico.

Lo storico speaker ha anche voluto ricordare un coro che lo ha accompagnato per anni, sottolineando il profondo legame con il pubblico napoletano, che lo ha sempre accolto con calore e affetto. Nonostante la fine del suo ruolo ufficiale, Bellini ha continuato a esprimere il suo affetto per la città e per il tifo azzurro, che lo ha sempre supportato.