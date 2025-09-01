Dall’Inghilterra: “Mainoo voleva andare al Napoli, ecco perché è saltata la trattativa”

Kobbie Mainoo sognava il trasferimento al Napoli, ma il suo desiderio resterà, almeno per ora, irrealizzato. Secondo quanto riportato da The Sun, il Manchester United ha deciso di bloccare ogni possibilità di cessione, nonostante il centrocampista avesse espresso chiaramente la sua intenzione: voleva solo vestire l’azzurro.

Il retroscena su Mainoo al Napoli

Il classe 2005 era pronto ad abbracciare il progetto di Antonio Conte, affascinato dall’idea di giocare in Serie A e avere un ruolo chiave in una squadra protagonista anche in Europa. Tuttavia, gli infortuni di Mount e Cunha hanno costretto i Red Devils a trattenere Mainoo, considerato indispensabile dal tecnico Ruben Amorim, che si è opposto con fermezza alla sua partenza.

Intanto, la situazione contrattuale del giovane talento è tutt’altro che semplice: le trattative per il rinnovo sono ferme. Mainoo ha chiesto un ingaggio da 180.000 sterline a settimana, ma il club inglese non vuole andare oltre le 100.000, creando una distanza significativa.

Nonostante le tensioni interne e il desiderio del giocatore di cambiare aria, il Manchester United non ha aperto ad alcuna trattativa, nemmeno in prestito. Il Napoli era l’unica destinazione gradita a Mainoo, ma ora dovrà guardare altrove per rinforzare il centrocampo.