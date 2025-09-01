Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Dall’Inghilterra: “Mainoo voleva andare al Napoli, ecco perché è saltata la trattativa”

Set 01, 2025 - Michele Massa

Kobbie Mainoo sognava il trasferimento al Napoli, ma il suo desiderio resterà, almeno per ora, irrealizzato. Secondo quanto riportato da The Sun, il Manchester United ha deciso di bloccare ogni possibilità di cessione, nonostante il centrocampista avesse espresso chiaramente la sua intenzione: voleva solo vestire l’azzurro.

Il retroscena su Mainoo al Napoli

Il classe 2005 era pronto ad abbracciare il progetto di Antonio Conte, affascinato dall’idea di giocare in Serie A e avere un ruolo chiave in una squadra protagonista anche in Europa. Tuttavia, gli infortuni di Mount e Cunha hanno costretto i Red Devils a trattenere Mainoo, considerato indispensabile dal tecnico Ruben Amorim, che si è opposto con fermezza alla sua partenza.

Intanto, la situazione contrattuale del giovane talento è tutt’altro che semplice: le trattative per il rinnovo sono ferme. Mainoo ha chiesto un ingaggio da 180.000 sterline a settimana, ma il club inglese non vuole andare oltre le 100.000, creando una distanza significativa.

Nonostante le tensioni interne e il desiderio del giocatore di cambiare aria, il Manchester United non ha aperto ad alcuna trattativa, nemmeno in prestito. Il Napoli era l’unica destinazione gradita a Mainoo, ma ora dovrà guardare altrove per rinforzare il centrocampo.

Tag
SSC Napoli
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".